Manchester City tem treinador ‘favorito’ para substituir Guardiola

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 05:15 • Redação do Lance!

A recente mudança no comando do futebol do Manchester City, que substituiu o vitorioso Txiki Begiristain pelo português Hugo Viana, pode apontar que o final do ciclo Pep Guardiola está se aproximando. A incógnita sobre o futuro do treinador espanhol promete ser uma das maiores novelas do futebol europeu ao final da temporada, e a troca na diretoria cityzen aproxima o clube de um treinador cotado como o grande substituto para o cargo.

Qual será o futuro do Manchester City?

São oito temporadas completas de um casamento perfeito entre Pep Guardiola e Manchester City. A sensação atual com relação ao futuro é de dúvida, e o próprio comandante, que vive o último ano de contrato com o clube, já abriu o jogo sobre o assunto: a possibilidade do fim é real.

Em maio deste ano, antes da temporada 2024-25 começar, Guardiola deu uma declaração que indicava o final da passagem.

-A realidade é que estou mais perto de sair do que ficar. São oito anos, serão nove (em 2025). No momento, a sensação é só que quero ficar na próxima temporada

O saldo é completamente positivo: o treinador revolucionou a história do clube com a conquista do tetracampeonato inglês e colocou o Manchester City no mapa do Velho Continente com a inédita conquista da Champions League. Assim como o próprio técnico afirmou, o fim do ciclo se aproxima, e o Manchester City promete estar resguardado caso a vaga de treinador fique vaga no próximo verão.

Txiki Begiristain, que se aposentará ao final da temporada e será substituído pelo português Hugo Viana, é amigo pessoal de Pep Guardiola. Foi sob ordens do dirigente espanhol que o City buscou a contratação do treinador em 2016, e mais que isso, a conexão entre ambos é de desde os anos 90, quando atuaram juntos pelo Barcelona.

Guardiola e Begiristain celebram a conquista da Champions League pelo Manchester City (Foto: Reprodução / Uefa)

A saída de Begiristain é vista com cautela pelos diretores do Manchester City. A passada de bastão para Hugo Viana, que é diretor esportivo do Sporting, de Portugal, desde 2018, será aos poucos, afinal, o motivo da saída é a aposentadoria do dirigente.

O substituto foi pensado de forma estratégica: Hugo Viana é muito próximo de Rúben Amorim, promissor treinador do Sporting, equipe protagonista do futebol português nas últimas temporadas. Foi Hugo quem confiou no trabalho do jovem Rúben Amorim há quatro anos, e atualmente, colhe os frutos de uma equipe organizada e estruturada em Portugal.

O sucesso de Rúben Amorim tem chamado atenção no Velho Continente. Na última janela de transferências, enquanto Liverpool e Bayern de Munique se preparavam na busca de um novo treinador, o nome do português foi ventilado. Sem conversas avançadas, ficou no Sporting e lidera o time ao bicampeonato da Liga Portugal, com 100% de aproveitamento em oito jogos.

Se Pep Guardiola decidir ficar, o Manchester City renovará o contrato com um dos maiores nomes da história do clube. Porém, caso opte por sair, a diretoria confia que uma dupla de treinador e diretor entrosada pode ser a chave para a continuação do sucesso construído por Pep e Txiki nos últimos anos.

