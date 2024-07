Ederson vibra em jogo do City (Foto: Divulgação/Manchester City)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 08:45 • Manchester (ING)

O mercado de transferências da Europa pode movimentar os goleiros de três gigantes do continente. Manchester City, PSG e Milan estudam as possibilidades de um grande "carrossel" na posição, segundo o jornal italiano "La Repubblica".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro Ederson, dos Citizens, é interesse concreto do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Primeiro, o Al-Nassr tinha desejo em comprá-lo, mas a trava da diretoria inglesa levou à contratação de Bento, do Athletico-PR. Agora, os Tigres conversam com as partes, e podem oferecer até 60 milhões de euros (mais de R$ 360 milhões na cotação atual).

Para repor a função, a comitiva dos Sky Blues já fez contato com Gianluigi Donnarumma, do PSG. O arqueiro voltou à evidência no continente após boa Eurocopa com a Itália, e tem contrato até 2026, o que já faz os franceses pensarem em uma venda nos próximos meses para evitar a perda grátis, como aconteceu com Mbappé.

Em caso de saída de "Gigi", o Paris tem uma carta na manga: Mike Maignan, revelado pelas categorias de base do clube, seria o alvo do técnico Luis Enrique. O francês, atualmente no Milan, está no radar da diretoria desde o meio de 2023, e a transação poderia finalmente se concretizar.

Para que o "carrossel" tenha chances de acontecer, o primeiro passo é a transferência de Ederson. Há sete anos no City, o goleiro foi o herói da Champions de 2022-23, e já aceitou o movimento para o Oriente Médio. Agora, resta apenas o acordo entre os mandatários para que haja a mudança de casa.