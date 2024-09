Manchester City prepara renovação de contrato com astro do time

Haaland e De Bruyne com a camisa do Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 15:08 • Manchester (ING)

O Manchester City se aproxima de renovar o vínculo de um dos grandes astros da equipe nos últimos anos. Na terceira temporada pelo clube, Erling Haaland deve receber uma proposta para se tornar o jogador mais bem pago da liga inglesa: o acordo entre as partes está adiantado, de acordo com o portal MARCA, da Espanha.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

+ Com ‘Lei do Ex’ dupla, Inglaterra vence a Irlanda pela estreia na Liga das Nações

O atual contrato do norueguês vai até junho de 2027, e como Haaland nunca demonstrou desejo em deixar o clube, o caminho está livre para um novo contrato. Com a contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid, os rumores que levariam o centroavante para longe da Inglaterra se acalmaram.

Haaland e o Pep Guardiola foram campeões da Supercopa da Inglaterra (Foto: Justin Tallis / AFP)

Caso as negociações rumem pelo caminho natural, Haaland deve se tornar o jogador mais bem pago do elenco, posto ocupado por Kevin de Bruyne. De acordo com o portal espanhol, o belga recebe 24 milhões de euros líquidos por temporada. As cifras prometidas para Haaland não foram divulgadas pela apuração.

São vários os fatores que encaminham o futuro do norueguês no Manchester City. Da adaptação ao esquema tático de Pep Guardiola ao carinho que a família Haaland sente pelo clube, afinal, Alf-Inge Haaland, pai do atacante, também atuou com a camisa dos Cityzens na carreira.

Apesar disso, o jornal espanhol relembra o desejo do jogador em jogar pelo Real Madrid. Até pela contratação recente de Mbappé e o número inflado de atacantes no elenco comandado por Carlo Ancelotti, as chances atuais são inexistentes. Apesar disso, o MARCA afirma que Haaland deseja um contrato flexível para manter as portas abertas no futuro.