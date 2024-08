Nottingham Forest se aproxima da contratação de mais um brasileiro

Morato está próximo de trocar o Benfica pelo Nottingham Forest (Foto: Pedro Loureiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 17:24 • Nottingham (ING)

O Nottingham Forest, da Inglaterra, está próximo de anunciar a contratação de mais um brasileiro para o seu elenco: trata-se do zagueiro Morato, ex-São Paulo, atualmente no Benfica, clube que defende desde 2019.

De acordo com o jornal "A Bola", o negócio deve ser fechado por 17 milhões de euros (R$ 106 na cotação atual), sendo 11 milhões de euros fixos e mais seis milhões em premiações por metas atingidas. Ainda segundo a publicação, as tais metas seriam "muito fáceis de atingir". O clube português ainda fica com 15% de uma futura venda do brasileiro.

O brasileiro de 25 anos já está na Inglaterra para assinar contrato que, segundo o "Uol", é válido por cinco anos (até junho de 2029). Vale lembrar que o negócio precisa ser encerrado no máximo até esta sexta-feira (30), último dia da janela de transferências nos principais países da Europa.

Caso a transferência se concretize, a chegada de Morato reforçará uma tendência do Nottingham Forest nas últimas janelas: a de reforçar seu elenco com jogadores brasileiros. Atualmente, defendem a equipe o goleiro Carlos Miguel, o zagueiro Murillo (ambos ex-Corinthians) e o volante Danilo (ex-Palmeiras).

Recentemente, também vestiram a camisa do clube inglês o zagueiro Felipe (ex-Corinthians e Atlético de Madrid, atualmente aposentado), o volante Andrey Santos (ex-Vasco, à época emprestado pelo Chelsea), o meia Gustavo Scarpa (hoje no Atlético-MG) e o lateral-esquerdo Renan Lodi (do Al-Hilal).