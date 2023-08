Revelado pelo Flamengo em 2016, Lucas Paquetá tem 25 anos e iniciou sua trajetória no futebol europeu em 2019, quando defendeu o Milan or duas temporadas. Insatisfeito na Itália, o brasileiro deixou o Rossoneri para atuar na França, defendendo o Olympique de Lyon. Em 2022, foi contratado pelo West Ham, onde foi campeão da Conference League na última temporada. Paquetá disputou a Copa do Mundo do Qatar pela Seleção Brasileira.