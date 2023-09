A contratação de Matheus foi um forte investimento desejado pela diretoria dos Citizens devido a dois acontecimentos. Primeiro, a lesão de Kevin de Bruyne, que ficará fora de boa parte da temporada. Depois, a situação do também brasileiro Lucas Paquetá: interesse primário do clube, o meia do West Ham está sendo investigado por um possível esquema de apostas, o que melou a transação.