- Aquele que te trai uma vez, te trairá de novo. Não porque o gosto é bom, mas porque vai além do seu perdão. Sim, porque você, Romelu, traiu todos nós, que te defendemos com uma espada durante seu período aqui. Nós te defendemos quando torcedores do time que você pertence estavam rindo de você. E agora, você nos recompensa com uma traição ao melhor estilo Brutus. Você beijou o escudo que vale mais do que nossas vidas, e agora você está se vendendo ao comprador maior como um mercenário barato. Antes de você ser um campeão, você precisa ser um homem, e você não é um homem de verdade - afirmou a torcida em protesto.