O belga, que pertence ao Chelsea, esteve emprestado à Inter de Milão na última temporada e declarou por diversas vezes querer continuar na Nerazzurra. Porém, as negociações que estavam em andamento acabaram sendo canceladas após os agentes do jogador não conseguirem dar sequência às tratativas. Com isso, conversas com a diretoria da Velha Senhora esquentaram e Turim pode ser o próximo destino do atacante.