Luka Modric bate recorde com o Real Madrid e supera Puskas

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 12:25 • Madri (ESP)

No jogo deste sábado (4), contra o Cádiz na La Liga, que consolidou o 36° título do Real Madrid na competição, Luka Modric se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida do Campeonato Espanhol com os Blancos.

Com 38 anos e 238 dias, o croata ultrapassou a lenda Ferenc Puskas, que havia estabelecido o recorde há mais de 20 anos, atuando com a camisa merengue aos 38 anos e 233 dias. Durante o período de renovação de contrato da temporada passada, Modric superou Di Stéfano (37 anos e 268 dias), Dudek (38 anos e 59 dias) e Buyo (38 anos e 63 dias).

Em fim de contrato com os madridistas, o jogador vem recebendo propostas para integrar o futebol árabe, Estados Unidos e também do clube que foi revelado, Dinamo Zagreb. A direção do clube espanhol não pretende renovar com muitos jogadores lendários do elenco vitorioso e deve preparar uma barca para a próxima temporada.

Desde que chegou ao clube em 2012, o meia do Real Madrid conquistou cinco Champions Leagues, três Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da UEFA e quatro Supercopas da Espanha.