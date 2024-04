(Foto: Giuseppe CACACE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 12:06 • Madri (ESP)

O time croata de futebol, Dínamo Zagreb, está tentando de uma maneira incomum garantir o retorno de Luka Modric, seu ex-jogador e maior revelação do clube. Dínamo publicou um pequeno vídeo em que uma pessoa aparece abrindo a edição do jornal espanhol (Marca).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luka Modric está em fim de contrato com o Real Madrid e não deu pistas sobre uma renovação com o clube merengue, o capitão de 38 anos da seleção nacional da Croácia está na mira de diversos clubes ao redor do mundo e foi relacionado a transferências para Arábia Saudita ou para os Estados Unidos.

O Dínamo aproveitou a situação para brincar nas redes sociais sobre o futuro do jogador. Na página do jornal espanhol, está a camisa azul do time de Zagreb com o número 10 nas costas e o nome de Modric. Além disso, há a assinatura do presidente do club e a frase em espanhol e croata: "Faz todo sentido do mundo".

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Modric mudou-se da sua equipe de origem, o NK Zadar, para Zagreb em 2001, onde assinou seu primeiro contrato profissional aos 15 anos. Em 2008, ele se transferiu para o Tottenham e, em 2012, para o Real Madrid, com os quais ganhou cinco vezes a Liga dos Campeões e se tornou uma das maiores lendas do clube espanhol.