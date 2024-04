Real Madrid prepara barca com 10 nomes, diz jornal

Veteranos do Real Madrid podem perder espaço na próxima temporada (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 10:07 • Madri (ESP)

Na instância de reformulações na equipe, e reforços como Kylian Mbappé, do PSG, e Endrick, joia do Palmeiras de 17 anos, o Real Madrid visa a saída de 10 jogadores do elenco principal nas próximas semanas. A lista encabeça atletas com uma década vestindo a camisa do time merengue.

De acordo com o diário espanhol 'Mundo Deportivo', nomes como: Lucas Vázquez, Lunin, Kepa, Mendy, Ceballos, Joselu e Arda Güler, um dos jogadores mais promissores do elenco, transitam na possível barca do time comandado por Carlo Ancelotti por não possuirem mais idade ou espaço na equipe.

O zagueiro Nacho, atual capitão do Real Madrid, vive a mesma situação dos companheiros com relação ao contrato até o final da temporada e não renovará o contrato para 2024/25.

O mencionado que mais chama atenção da 'limpa' de Florentino Pérez até o momento é Luka Modric, com 11 anos de clube e 24 títulos conquistados, o croata está com 38 anos e tem vínculo com o clube até o final da atual temporada, devendo ficar livre no mercado com potencial de se transferir ao futebol árabe.

Quem também deve ir embora da Espanha é o meio-campista Toni Kroos, astro da seleção da Alemanha e campeão do mundo em 2014, o jogador de 34 anos também está em reta final de vínculo e o clube pretende dar espaço à nova geração de atletas investidos.

Praticamente campeão de La Liga e na semifinal da Champions League, os Blancos voltam aos gramados e vistiam o Real Sociedad nesta sexta-feira (26), na tentativa de se distanciar ainda mais do vice-líder.