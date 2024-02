As duas opções mais viáveis e realistas no momento estão no futebol italiano. Victor Osimhen, do Napoli, e Rafael Leão, do Milan, também estão apontados como possíveis chegadas. O centroavante napolitano foi o artilheiro da última edição do Campeonato Italiano e se envolveu em polêmicas no começo da temporada; já o português acertou a renovação de contrato recentemente, e é observado por vários gigantes da Europa. Ambos têm multa rescisória avaliada em mais de 100 milhões de euros.