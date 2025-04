Luis Enrique busca marca expressiva em participações na Champions com o PSG

Técnico do PSG, Luis Enrique busca alcançar uma marca expressiva em participações na Champions League. O comandante pode chegar em sua terceira semifinal dentre as cinco vezes que disputou a competição na função de treinador.

Com o Barcelona, o espanhol foi campeão em 2014/2015, enquanto nos dois anos seguintes parou nas quartas de final. No ano passado, Luis Enrique chegou a semifinal da Champions League com o PSG e se aproxima da fase que precede à final mais uma vez.

Embora tenha menos experiência do que Unai Emery na competição, Luis Enrique demonstra conhecimento para chegar ao sucesso. Em coletiva, o treinador fez uma análise do duelo entre PSG e Aston Villa, que decidirá uma vaga na semifinal do torneio.

- Uma das grandes diferenças entre a primeira e a segunda fase da Liga dos Campeões é que o resultado do jogo de ida influencia o jogo de volta. As equipes variam em termos de pressão, e essa é uma pergunta que nós, treinadores, sempre nos fazemos. Mas nossa intenção permanece clara: resolver os problemas que o Aston Villa nos apresentará. E o objetivo continua sendo a vitória.

Apesar de ter vencido uma Champions League, Luis Enrique não conseguiu ter sucesso nas quatro edições seguintes nas quais participou. Nesta temporada, o espanhol espera ter mais sucesso e sonha com a tríplice coroa nunca antes vista na França.