Bournemouth e West Ham empatar por 1 a 1, no Vitality Stadium, nesta segunda-feira (16). Válido pela 16ª rodada da Premier League, Lucas Paquetá e Ünal fizeram os gols da partida. O empate freou a sequência de vitórias dos mandantes.

O Bournemouth perdeu a chance de alcançar o Manchester City na tabela e ocupa a sexta colocação com 25 pontos. Por outro lado, o West Ham conseguiu pontuar fora de casa e é o 14º colocado na classificação do Campeonato Inglês.

O jogo marcou o reencontro de Lucas Paquetá com as redes. A última vez que o atleta havia feito gol na Premier League foi no dia 5 de outubro, quando o West Ham venceu o Ipswich por 4 a 1.

Como foi o jogo?

Apesar do placar magro, a partida foi recheada de boas oportunidades de gol. Ao todo, o Bournemouth finalizou 16 vezes contra 9 chances do West Ham. A etapa inicial ficou marcada por dois chutes na trave, um de cada equipe.

Aos 11 minutos, Semenyo fez boa jogada fora da área, finalizou e a bola explodiu na trave do gol defendido por Fabianski. O West Ham respondeu aos três minutos depois, Bowen chutou na meia-lua da grande área e acertou o travessão.

A segunda etapa foi de domínio total do Bournemouth. Os mandantes produziram as melhores chances de gol, mas tiveram dificuldades para abrir o placar no Vitality Stadium. Nos primeiros quatro minutos, os donos da casa finalizaram quatro vezes.

Fabianski, goleiro do West Ham, foi o grande personagem do segundo tempo. O goleiro polonês fez grandes defesas e evitou a vitória do Bournemouth. Acuado, os visitantes buscavam os contra-ataques para criar oportunidades de gol.

Apesar do domínio do Bournemouth, o West Ham conseguiu a melhor oportunidade do jogo aos 40 minutos. Após toque de mão na área, o árbitro assinalou pênalti para a equipe londrina. Lucas Paquetá foi o responsável pela cobrança, bateu com categoria e marcou.

O resultado parecia garantido, mas o Bournemouth empatou aos 44 minutos da etapa final. Ünal cobrou falta da intermediária e marcou o gol de empate dos mandantes.

Lucas Paquetá marcou o primeiro gol da partida (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O que vem por aí?

O West Ham volta a entrar em campo no sábado (21), às 12h (de Brasília), quando recebe Brighton, no Estádio Olímpico de Londres. No domingo (22), o Bournemouth viaja para enfrentar o Manchester United, às 11h (de Brasília), em Old Trafford.

✅ FICHA TÉCNICA

Bournemouth 1 x 1 West Ham

16ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

🥅 Gols: Lucas Paquetá (41'/2ºT) e Ünal (44'/ 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Édson Alvares e Soler (WTH)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BOURNEMOUTH (Técnico: Andoni Iraola)

Kepa Arrizabalaga; Smith (Adams), Illia Zabarnyi, Dean Huijsen e Milos Kerkez; Lewis Cook e Ryan Christie; Antoine Semenyo (Brooks), Justin Kluivert (Billing) e Dango Ouattara; Evanilson (Ünal)



WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Fabianski; Coufal, Mavropanos, Kilman e Wan-Bissaka (Casey; Edson Álvarez (Summerville), Soucek, Soler (Füllkrug) e Lucas Paquetá; Kudus (Scarles) e Bowen