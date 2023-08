Paquetá é suspeito de ter forçado um cartão amarelo na partida contra o Aston Villa, no dia 12 de abril, para beneficiar um parente apostador. Um grande volume de apostas do tipo teriam sido feitas em Duque de Caxias (RJ), o que chamou a atenção das autoridades; Luiz Henrique, brasileiro que atua no Real Bétis, da Espanha, também estaria envolvido.