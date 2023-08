O QUE VEM POR AÍ?

O Liverpool abriu sua temporada com um empate em 1 a 1 contra o Chelsea, em um confronto entre dois gigantes do futebol inglês. Agora, os comandados de Jürgen Klopp têm a primeira oportunidade de jogar no lendário Anfield. A equipe está determinada a buscar os três pontos diante de sua torcida e consolidar sua posição nas primeiras colocações do campeonato.



