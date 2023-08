O Borussia Dortmund recebe o Colônia neste sábado (19), às 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em jogo válido pela rodada de abertura da Bundesliga 2023/24. A equipe aurinegra busca conquistar o título alemão após ser vice-campeã no saldo de gols na última temporada, encerrando a campanha com um gosto amargo.