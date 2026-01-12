Confira os confrontos da 4ª rodada da Copa da Inglaterra

A Federação Inglesa divulgou os confrontos definidos da 4ª rodada da Copa da Inglaterra, que será disputada entre os dias 14 e 15 de fevereiro. Os duelos serão realizados em jogos únicos para definir os classificados às oitavas de final do torneio mais antigo do futebol.

Atual campeão da FA Cup, o Crystal Palace foi eliminado na 3ª rodada, assim como Manchester United, Tottenham, Nottingham Forest, Bournemouth e Everton, que pertencem a Premier League. E a próxima fase reserva duas partidas diretas entre clubes da elite do futebol inglês.

Quem se deu bem no sorteio da Copa da Inglaterra?

O Manchester City enfrentará o vencedor do confronto entre Salford City e Swindon Town, que pertencem à League Two, o equivalente a 4ª divisão da Inglaterra. É o confronto de maior disparidade divisional da 4ª rodada da Copa da Inglaterra.

Líder da Premier League, o Arsenal encara o Wigan, que pertence à League One, o equivalente a 3ª divisão da Inglaterra. O clube campeão da Copa da Inglaterra em 2013 não vive uma boa fase e ocupa apenas a 15ª colocação dentre 24 clubes que disputam a competição doméstica.

O Chelsea viajará para enfrentar o Hull City, que é o 7º colocado da Championship, mas ainda assim é um adversário acessível. Os Blues entrarão em campo como favoritos, embora tenham que ter atenção para evitar uma zebra contra o rival da segunda divisão inglesa.

Quem se deu mal no sorteio da FA Cup?

Dois dos times mais fortes da Premier League, Aston Villa e Newcastle se enfrentam no duelo mais equilibrado da 4ª rodada da Copa da Inglaterra. Com isso, um dos candidatos ao título da FA Cup irá deixar a competição de forma precoce por conta do azar no sorteio.

O Liverpool também possui um compromisso complicado diante do Brighton, que também pertence à Premier League e eliminou o Manchester United, em Old Trafford, na 3ª rodada. Os Reds recebem o rival em Anfield e contarão com o apoio dos fãs para avançar às oitavas de final.

Confira todos os jogos da 4ª rodada da Copa da Inglaterra

Liverpool ou Barnsley x Brighton Stoke City x Fulham Oxford United x Sunderland Southampton x Leicester Wrexham x Ipswich Town Arsenal x Wigan Hull City x Chelsea Burton Albion x West Ham Burnley x Mansfield Town Norwich x West Bromwich Port Vale x Bristol City Grimsby Town x Wolverhampton Aston Villa x Newcastle Manchester City x Salford City ou Swindon Town Macclesfield x Brentford Birmingham x Leeds

