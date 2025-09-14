O Al Sadd, maior clube do Catar, inicia sua caminhada na Champions League Asiática nesta segunda-feira (15), às 15h15 (de Brasília), quando visita o Al Shorta, do Iraque. E para brigar pelo título mais importante do continente, conquistado pela última vez em 2011, o tradicional bicampeão asiático aposta em um ingrediente especial: o talento brasileiro.

Ao todo, o Al Sadd conta com cinco brasileiros em seu elenco: o lateral-esquerdo Paulo Otavio, ex-Athletico-PR, o volante Guilherme, ex-Corinthians, o meia Claudinho, ex- Bragantino, o ponta Giovani, ex-Palmeiras, e o atacante Roberto Firmino, ex-Liverpool. Entre as 24 equipes participantes desta edição da Champions Asiática, apenas o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, tem maior presença brasileira, com 11 jogadores nascidos no país em seu plantel.

- O Al Sadd é um clube que sempre confiou muito nos brasileiros. Existe essa tradição forte por aqui, de um grande respeito ao talento e à magia do nosso futebol. Eles sempre falam muito do Felipe Maestro e do Emerson Sheik, que tiveram passagens brilhantes por aqui e são reverenciados e tratados como grandes ídolos da história do clube - conta o lateral-esquerdo Paulo Otavio, que já conquistou quatro títulos pelo Al Sadd desde que chegou, em 2023, vindo do Wolfsburg, da Alemanha.

A contratação de Roberto Firmino, campeão da última edição do torneio pelo Al Ahli, da Arábia Saudita, em maio, é mais um combustível para que o clube catari repita o feito continental que busca há 14 anos.

- O Al Sadd é um clube de muita ambição, e a contratação de um jogador como o Firmino mostra isso. O nosso objetivo claro é recolocar o time no topo do continente. Tivemos uma boa campanha no ano passado, chegando até as quartas de final, mas queremos dar alguns passos além, a começar pela nossa estreia - destacou Paulo Otavio, eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Catari nas últimas duas temporadas.

A Champions League Asiática adotará novamente o formato de liga, após a introdução deste modelo na temporada passada, com os 24 participantes divididos em dois grupos de 12 equipes, cada um representando o oeste e o leste da Ásia. Os oito primeiros colocados de cada lado avançam para as oitavas de final, que serão disputadas em março. As quartas de final, semifinais e final serão jogadas na Arábia Saudita, de 17 a 25 de abril.