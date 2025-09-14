menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Liderado por legião brasileira, Al Sadd estreia na Champions Asiática em busca de quebrar jejum de 14 anos

Bicampeão do Catar, time de Paulo Otavio, Firmino, Claudinho, Guilherme e Giovani busca repetir conquistas continentais e estreia contra o Al Shorta, no Iraque

Paulo Otávio, lateral brasileiro
imagem cameraPaulo Otávio, lateral brasileiro (Foto: Divulgação)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
07:42
  • Mais Notícias

O Al Sadd, maior clube do Catar, inicia sua caminhada na Champions League Asiática nesta segunda-feira (15), às 15h15 (de Brasília), quando visita o Al Shorta, do Iraque. E para brigar pelo título mais importante do continente, conquistado pela última vez em 2011, o tradicional bicampeão asiático aposta em um ingrediente especial: o talento brasileiro.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao todo, o Al Sadd conta com cinco brasileiros em seu elenco: o lateral-esquerdo Paulo Otavio, ex-Athletico-PR, o volante Guilherme, ex-Corinthians, o meia Claudinho, ex- Bragantino, o ponta Giovani, ex-Palmeiras, e o atacante Roberto Firmino, ex-Liverpool. Entre as 24 equipes participantes desta edição da Champions Asiática, apenas o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, tem maior presença brasileira, com 11 jogadores nascidos no país em seu plantel.

- O Al Sadd é um clube que sempre confiou muito nos brasileiros. Existe essa tradição forte por aqui, de um grande respeito ao talento e à magia do nosso futebol. Eles sempre falam muito do Felipe Maestro e do Emerson Sheik, que tiveram passagens brilhantes por aqui e são reverenciados e tratados como grandes ídolos da história do clube - conta o lateral-esquerdo Paulo Otavio, que já conquistou quatro títulos pelo Al Sadd desde que chegou, em 2023, vindo do Wolfsburg, da Alemanha.

A contratação de Roberto Firmino, campeão da última edição do torneio pelo Al Ahli, da Arábia Saudita, em maio, é mais um combustível para que o clube catari repita o feito continental que busca há 14 anos.

- O Al Sadd é um clube de muita ambição, e a contratação de um jogador como o Firmino mostra isso. O nosso objetivo claro é recolocar o time no topo do continente. Tivemos uma boa campanha no ano passado, chegando até as quartas de final, mas queremos dar alguns passos além, a começar pela nossa estreia - destacou Paulo Otavio, eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Catari nas últimas duas temporadas.

A Champions League Asiática adotará novamente o formato de liga, após a introdução deste modelo na temporada passada, com os 24 participantes divididos em dois grupos de 12 equipes, cada um representando o oeste e o leste da Ásia. Os oito primeiros colocados de cada lado avançam para as oitavas de final, que serão disputadas em março. As quartas de final, semifinais e final serão jogadas na Arábia Saudita, de 17 a 25 de abril.

Paulo Otavio, lateral brasileiro
Foto: Divulgação

