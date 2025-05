Libertadores: LDU vence Táchira e assume liderança do grupo do Flamengo

LDU venceu o Deportivo Táchira por 3 a 2 nesta quarta-feira (7), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, pela quarta rodada do grupo C da Libertadores, que tem ainda Flamengo e Central Córdoba. Lisandro Alzugaray e Alex Arce, duas vezes, fizeram os gols dos visitantes, e Nélson Hernández e Bryan Castillo descontaram para os donos da casa.

Com o resultado, a Liga assume momentaneamente a liderança da chave, com oito pontos, enquanto os Aurinegros seguem zerados e amargam a lanterna. Completando a rodada, o Rubro-Negro Carioca, com quatro pontos, visita o Córdoba, que tem sete, ainda nesta quarta.

Deportivo Táchira x LDU: como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com pressão da LDU fora de casa. Logo aos 15 minutos, Alzugaray abriu o placar com chute forte de fora da área. Três minutos depois, Álex Arce finalizando no meio de dois defensores na pequena área.

Contudo, o ritmo do jogo mudou instantes depois. Ramírez, que deu assistência para os dois gols da Liga, se envolveu em discussão com Castillo e empurrou o adversário. O árbitro mostrou cartão vermelho direito e, mesmo após revisão no VAR, manteve a expulsão aos 20 minutos.

Assim, o Táchira teve um jogador a mais e imprimiu pressão, principalmente pelo lado direito, e criou grandes chances. Apesar disso, faltou pontaria para os donos da casa, principalmente para Nélson Hernández, que desperdiçou finalização muito próxima ao gol adversário aos 43' da primeira etapa.

No segundo tempo, a equipe venezuelana teve ainda mais posse de bola, mas com menos ímpeto ofensivo. A LDU, por sua vez, apostou nos contra-ataques e se deu bem. Alex Arce recebeu de Carlos Gruezo e bateu de direita para fazer o segundo dele e o terceiro dos equatorianos aos 9'/2ºT.

O Táchira seguiu em cima e chegou ao gol aos 22 minutos. Nélson Hernández aproveitou sobra de cruzamento para bater na pequena área e descontar para os mandantes. Os Aurinegros estiveram perto do segundo aos 27', mas Lucas Cano, batendo rasteiro da pequena área, parou em grande defesa de Gonzalo Valle.

Os venezuelanos seguiram pressionando e, já nos acréscimos, voltaram a marcar. Bryan Castillo completou cruzamento para balançar as redes e encostar no placar. Contudo, não foi o suficiente para evitar a vitória da LDU.

Classificação do grupo C da Libertadores

1. LDU - 8 pontos

2. Central Córdoba - 7 pontos (-1 jogo)

3. Flamengo - 4 pontos (-1 jogo)

4. Deportivo Táchira - 0 ponto

