Dia do Futebol: Lance! elege top-10 dos maiores jogadores da história

O Dia Nacional do Futebol é comemorado neste sábado (19) e, nessa data tão especial, o Lance! resolveu eleger o top-10 dos maiores jogadores da história da modalidade. 26 jornalistas se reuniram para a votação, que consagrou Rei Pelé como o maior de todos os tempos. Veja o resultado abaixo.

Os dez maiores jogadores da história para a redação do Lance!

1º - Pelé (257 pontos)

2º - Messi (223 pontos)

3º - Maradona (187 pontos)

4º - Cristiano Ronaldo (156 pontos)

5º - Garrincha (109 pontos)

6º - Johan Cruyff (92 pontos)

7º - Ronaldo Fenômeno (78 pontos)

8º - Zinedine Zidane (62 pontos)

9º - Zico (44 pontos)

10º - Franz Beckenbauer (42 pontos)

Pelé, o maior jogador da história para o Lance! (Foto: Divulgação / Santos FC)

Como funcionou a votação? Cada jornalista montou o próprio top-10 da história do futebol, e os pontos foram distribuídos da seguinte forma: 10 pontos para o atleta por cada voto como 1º lugar, nove pontos para cada voto como 2º lugar e assim por diante, com o 10º colocado de cada lista recebendo um ponto. Portanto, a pontuação máxima de um jogador seria de 260 pontos.

Também pontuaram Ronaldinho Gaúcho (39), Alfredo Di Stefano (37), Romário (33), Nilton Santos (9), Ferenc Puskas (8), Gianluigi Buffon (6), Manuel Neuer (6), Michel Platini (5), Toni Kroos (5), Eusébio (5), Paolo Maldini (4), Neymar Júnior (4), Rivelino (4), Roberto Baggio (3), George Best (3), Andrés Iniesta (3), Lev Yashin (3), Jairzinho (2) e Xavi Hernández (1).

Origem do Dia do Futebol

O Dia Nacional do Futebol é celebrado no Brasil no dia 19 de julho por ser a data de fundação do time mais antigo do país: o Sport Club Rio Grande (RS), criado em 1900. A homenagem foi institucionalizada em 1976 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na época Confederação Brasileira de Desportos (CBD).