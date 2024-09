Lewandowski amplia boa fase no comando de um Barcelona imbatível na Espanha

Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 05:20 • Redação do Lance!

Robert Lewandowski é um dos grandes destaques da campanha do Barcelona no início de LA LIGA 2024-25. Com sete gols em sete partidas, o polonês forma um trio de peso ao lado de Lamine Yamal e Raphinha no comando do ataque blaugrana. Contra o Getafe, na última quarta (25), o atacante foi decisivo ao marcar o único gol da partida.

+ James Rodríguez não sai do banco contra o Girona, e soma 20 minutos desde retorno em La Liga

A realidade é que, em comparação com as outras partidas na competição, o Barcelona demonstrou mais dificuldade para atacar com perigo. O gol marcado ainda no primeiro tempo, após a lambança do goleiro David Soria, foi mais uma prova do oportunismo do polonês, que mesmo em noites abaixo dos companheiros de ataque, assumiu a responsabilidade do resultado.

Robert Lewandowski comemora gol contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol (Foto: Lluis Gene / AFP)

E a palavra “responsabilidade” deve permear o dicionário de Lewandowski na temporada. Aos 36 anos, o veterano é um contraste com o jovem elenco do Barcelona, que diante do Getafe, teve média de 24.6 anos. Além de contribuir com gols, Lewa terá a missão de guiar uma equipe menos experiente à glória.

O início é muito promissor e o Barcelona é a única equipe 100% na liga espanhola. Nome do resultado na vitória pela sétima rodada, o polonês caminha para manter a alta média de gols que conquistou na carreira: são 13 temporadas seguidas com pelo menos 25 bolas na rede. Em 2024-25, ele marcou sete vezes e deu duas assistências em oito jogos.

O próximo compromisso do Barcelona é pelo Campeonato Espanhol. No próximo sábado (28), a equipe de Lewandowski e companhia enfrenta o Osasuna, fora de casa, pela oitava rodada da competição. É o último compromisso da equipe antes da segunda rodada da Champions League, contra o Young Boys.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional