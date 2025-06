O Leicester City tomou, nesta sexta-feira (27), uma decisão sobre o futuro do treinador holandês Ruud Van Nilstetrooy, após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão do futebol inglês. O ex-atacante tinha contrato com o Leicester até 2027, mas não permanecerá para a disputa da Championship e teve seu desligamento anunciado em comum acordo, segundo comunicado pelo clube.

O Leicester oficializou a decisão por meio de suas redes sociais.

"O Leicester City Football Club e Ruud van Nistelrooy concordaram mutuamente que o contrato de Ruud com o clube como técnico do time principal será rescindido imediatamente".

Passagem de Nistelrooy pelo Leicester

Van Nistelrooy assumiu o comando técnico do Leicester em novembro de 2024, quando substituiu Steve Cooper. Na época, a equipe ocupava a 16ª posição na tabela da Premier League. O holandês, porém, não conseguiu melhorar o desempenho do time, que terminou a temporada 2024/25 com apenas seis vitórias em 38 jogos disputados na competição.

O rebaixamento do Leicester foi matematicamente confirmado em 20 de abril, após derrota por 1 a 0 para o Liverpool. O resultado marcou a nona derrota consecutiva do clube como mandante no King Power Stadium, período em que a equipe não marcou nenhum gol jogando em casa.

Durante sua passagem pelo Leicester, Van Nistelrooy comandou o time em 27 partidas, com um aproveitamento muito baixo: apenas cinco vitórias, quatro empates e 18 derrotas. O clube ainda não divulgou quem assumirá o comando técnico para a próxima temporada na Championship.

O Leicester disputará a segunda divisão inglesa na temporada 2025/26, com o objetivo de retornar à elite do futebol inglês após o rebaixamento.