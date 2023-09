Apesar do ótimo início de temporada, o Lecce vem de derrota na última rodada. O Giallorossi perdeu para a Juventus em Turim por 1 a 0; foi o primeiro revés do time comandado por Roberto D'Aversa na atual edição do Campeonato Italiano. Por sua vez, o Napoli, atual detentor do Scudetto, busca se recuperar do início conturbado e reencontrou o caminho das vitórias no meio de semana, após golear a Udinese por 4 a 1 pela 6ª rodada.