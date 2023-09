O QUE VEM POR AÍ?

Na última rodada, o Real Madrid conquistou uma vitória convincente sobre o Las Palmas, vencendo por 2 a 0, o que o levou à liderança da tabela, pelo menos temporariamente. No entanto, o Girona também não ficou para trás e venceu o Villarreal, retomando a primeira posição. Agora, com apenas um ponto de diferença entre os times, a liderança da La Liga pode mudar novamente após esta partida, dependendo do resultado.



+ Cristiano Ronaldo decide em pênalti, e Al-Nassr bate Al-Taee pelo Campeonato Saudita