LDU vence o Táchira e ultrapassa o Flamengo na Libertadores

LDU venceu o Deportivo Táchira por 2 a 0 nesta quarta-feira (9), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pela segunda rodada do grupo C da Libertadores, que tem ainda Flamengo e Central Córdoba. Alex Arce foi o autor dos dois gols da equipe da casa no duelo.

Com o resultado, a Liga assume o segundo lugar da chave e chega a quatro pontos, empatada com a equipe argentina, que venceu o Rubro-Negro carioca - terceiro, com três pontos - no Maracanã. O Táchira, por sua vez, é o lanterna com duas derrotas em dois jogos.

LDU x Deportivo Táchira: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de equilíbrio em Quito. Apesar da LDU ter mais posse de bola, ambos times finalizaram nome oportunidades cada. Logo aos 10 minutos, os mandantes acertaram a trave com Alzugaray arriscando de fora da área. Do outro lado, os venezuelanos chegaram com Rosales aos 36', parando no goleiro Valle. Mesmo com o jogo movimentado, as equipes foram para o intervalo com os zeros no placar.

Se a primeira etapa foi de chances para os dois lados, a segunda foi de completo domínio da Liga. Com 14 finalizações contra apenas uma do Táchira, os donos da casa pressionaram para abrir o placar. A recompensa veio aos 27 minutos, quando Alex Arce marcou de cabeça. O atacante voltou a balançar a rede 10 minutos depois, desta vez aproveitando cruzamento e batendo de pé direito dentro da área. Assim, vitória da LDU por 2 a 0.

Classificação do grupo C da Libertadores

1. Central Córdoba - 4 pontos

2. LDU - 4 pontos

3. Flamengo - 3 pontos

4. Deportivo Táchira - 0 ponto

