Nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília), o Bayern de Munique visita a Lazio no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pela ida das oitavas de final da Champions League. Os bávaros tiveram ótimo desempenho na fase inicial, liderando o grupo A com cinco vitórias em seis jogos e fazendo a terceira melhor campanha geral. Os italianos não tiveram vida tão difícil, mas ficaram atrás do Atlético de Madrid e conseguiram a segunda vaga do grupo E. O jogo terá transmissão do Space e da HBO Max.