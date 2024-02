A Força Jovem, ligada à torcida vascaína do mesmo nome, vai desfilar na sexta-feira (16), às 22h25, com o enredo "São Januário, a força de um povo", em homenagem à história do estádio. A agremiação desfilou pela primeira vez em 2020 pelo grupo de avaliação do Carnaval do Rio, com o nome de União Cruzmaltina. Em setembro de 2023, a escola de samba mudou de nome e passou a se chamar Força Jovem.