Em partida válida pela quarta rodada da primeira divisão da Armênia, o Pyunik, equipe do lateral sergipano Juninho Teles, enfrentou o Ararat-Armenia, em clássico do país. Após sair perdendo por 1 a 0, a equipe do brasileiro conseguiu o empate no segundo tempo e pouco tempo após igualar o resultado, Juninho, de cabeça, marcou o gol que sacramentou a virada e deu a vitória ao Pyunik. Teles falou sobre a vitória e comemorou o gol marcado.