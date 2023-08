- O Olimpia recebeu um duro golpe no Maracanã e terá que conseguir outra façanha no Paraguai. Mas 'El Franjeado' (um dos apelidos do clube paraguaio) sai vivo do Maracanã com um 2 a 0 contra e deve conseguir uma outra noite épica de Copa na próxima quinta-feira no Paraguai, se quiser ser semifinalista da Libertadores - disse o "Versus".