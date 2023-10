- O time passou um ano jogando a segunda divisão do Iraque, mas conseguiu subir. Vem muito motivado e está se preparando bem. Fez boas contratações de clubes grandes do país para esta temporada. Também tem um treinador experiente. É um clube que os fãs estão com saudade de ver jogar na Super Liga do Iraque e tem o terceiro maior número de torcedores. Isso é sinal de casa cheia em todos os jogos. A equipe tem um histórico de títulos também. Espero junto com os meus companheiros e toda direção do clube fazer uma grande temporada e dar alegrias para o clube voltar a ser campeão iraquiano, que é um dos objetivos - comentou Jailson.