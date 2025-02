O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 1 nesta quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu, e está classificado para oitavas de final da Champions League. Apesar do triunfo, os Merengues receberam a má notícia que o meia Jude Bellingham, um dos principais jogadores da equipe, não poderá atuar no jogo de ida das oitavas de final. O motivo do desfalque é de suspensão por cartões amarelos.

O astro inglês entrou em campo pendurado pelos cartões e, no final da primeira etapa, atingiu Phil Foden, dos Cityzens, com a sola do pé em uma falta dura. Rüdiger, Camavinga, Modric, Tchouaméni e Endrick também era um dos jogadores advertidos.

Além de estar fora do primeiro jogo do mata-mata, Bellingham ficará ausente dos gramados por duas partidas da La Liga após a polêmica expulsão no duelo com o Osasuna. O comitê da organizadora do Campeonato Espanhol informou ao Real Madrid a suspensão do jogador, que será desfalque nos confrontos com Girona e Real Betis.

O cartão vermelho aplicado pelo árbitro Munuera Montero aconteceu após um palavrão proferido por Bellingham em direção à autoridade do jogo. Ao reclamar por uma falta no centro do gramado, o inglês, em seu idioma original, disse as palavras "f*ck off". Munuera compreendeu como uma ofensa à sua pessoa, e apresentou ao jogador a sanção.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (23), às 12h15 (de Brasília), e recebe o Girona pela 25ª rodada de La Liga. Agora, o adversário dos Blancos na Champions será ou Bayer Leverkusen, ou Atlético de Madrid, a ser definido em sorteio na próxima sexta-feira (21).

Como foi o jogo entre Real Madrid e Manchester City?

O primeiro tempo foi de total domínio do Real. Apesar de equilíbrio na posse de bola, os donos da casa ocuparam o campo de ataque e criaram mais do que o adversário. Não demorou muito para a superioridade se transformar em gol: logo aos quatro minutos, Asensio lançou Mbappé, que tocou de cobertura na saída de Ederson para abrir o placar.

A pressão merengue continuou, e a noite foi mesmo do centroavante. Aos 32', Bellingham lançou Vini na direita, que rolou para Rodrygo no meio. O camisa 11 serviu o francês na área, que driblou Gvardiol e finalizou no canto esquerdo de Ederson para fazer mais um golaço.

Mesmo com o Manchester City precisando reverter a vantagem, o Real Madrid seguiu dominando o jogo depois do intervalo. Mbappé teve grande chance na pequena área, após cruzamento de Valverde, mas parou em defesa de Ederson aos 12'/2ºT.

Apesar dos esforços do goleiro brasileiro, o hat-trick do atacante francês foi inevitável. Três minutos depois, Valverde acionou mais uma vez o camisa 9, desta vez pela direita, que cortou para o meio e bateu rasteiro no cantinho de Ederson para marcar novamente. Após o terceiro gol, o ritmo da partida diminuiu, e o Manchester City chegou ao gol de honra com Nico González já nos acréscimos. Assim, o Real Madrid confirmou a classificação às oitavas de final da Champions League.