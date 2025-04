Ficha Técnica LPA ATM La Liga 32ª rodada Data e Hora Sábado, 19 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Gran Canaria Stadium, nas Ilhas Canárias (ESP) Árbitro García Verdura Assistentes Fernández Gonzáçez e Villaseñor Julián Var Busquets Ferrer Onde assistir

Las Palmas e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Gran Canaria Stadium, nas Ilhas Canárias (ESP), em jogo válido pela 32ª rodada de La Liga. Os Colchoneros, em terceiro, ainda sonham com o título e precisam vencer para seguir a caça ao líder Barcelona, que tem sete pontos a mais. Por outro lado, os Amarillos abrem a zona do rebaixamento em 18º e necessitam do triunfo, além de secar o Alavés, para fugir do descenso momentaneamente. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Las Palmas x Atlético de Madrid

32ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Gran Canaria Stadium, nas Ilhas Canárias (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: García Verdura (árbitro); Fernández González e Villaseñor Julián (auxiliares); Martínez Montalbán (quarto árbitro); Figueroa Vázquez e Rodríguez Moreno (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔵 LAS PALMAS (Técnico: Diego Martínez)

Dinko Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Scott McKenna e Mika Mármol; Álex Muñoz, Stefan Bajcetic, Dário Essugo e Sandro Ramírez; Oliver McBurnie e Fábio Silva



❌ Desfalques: Benito Ramírez, Jasper Cillessen e Kirian Rodríguez (lesionados)



🔴⚪ ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, Clement Lenglet e Javi Galán; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke e Conor Gallagher; Antoine Griezmann, Julián Álvarez



❌ Desfalques: Samuel Lino e Rodrigo De Paul (lesionados); Ángel Correa (suspenso)