Papu Velásquez celebra gol do Bolívar contra o Oriente Petrolero (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 10:25 • La Paz (BOL)

A rodada do fim de semana do Campeonato Boliviano ficou marcada por um lance polêmico que rodou o mundo. No duelo entre Bolívar e Oriente Petrolero, um pênalti em favor da equipe visitante foi marcado a partir de uma jogada de ausência de fair play.

O zagueiro brasileiro Anderson Jesus, do Bolívar, se lesionou ao dominar um chutão perto do campo de defesa. A bola saiu pela lateral, e os jogadores do Petrolero repuseram rapidamente a bola em jogo. Invadindo a área com liberdade, John García tinha chance clara, mas foi empurrado por Orihuela, que viu a queda do adversário e deu um tapa em seu rosto enquanto jogadores das duas equipes protagonizavam empurrões em confusão.

Após o incidente ser contornado pela arbitragem, que assinalou o pênalti, o centroavante Gilbert Álvarez pediu a bola para a cobrança. Porém, em ato de fair play - compensando o lateral anterior -, o camisa 91 apenas recuou a bola para o goleiro Cordano, recebendo aplausos dos atletas celestes.

👀 Confira abaixo:

Certo ou não, o pênalti deixado de lado por Álvarez custou caro para o Oriente. Já na segunda etapa, Leonel Justiniano e Papu Velásquez marcaram os gols da vitória do Bolívar, que segue liderando a liga nacional com 30 pontos em 13 jogos.

Justiniano celebra gol do Bolívar sobre o Oriente Petrolero pelo Campeonato Boliviano (Foto: Reprodução)

🤕 NADA DE NOVO SOB O SOL

Coincidentemente, um lance semelhante aconteceu com a seleção da Bolívia nas Eliminatórias. Lampe, experiente goleiro que atua justamente pelo Bolívar, lesionou-se ao receber uma bola no duelo contra o Chile. Eduardo Vargas se aproveitou da situação e, com gol aberto, conduziu e balançou as redes, gerando reclamações dos jogadores de La Verde.