Bolívia vence Chile em Santiago e encerra jejum histórico

Bolivianos e chilenos duelaram nesta terça-feira (10).







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 20:52 • Rio de Janeiro • Atualizada em 10/09/2024 - 22:15

Em jogo marcado por gol polêmico, seleção boliviana venceu o Chile por 2 a 1 em jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A partida aconteceu nesta terça-feira (10) no Estádio Nacional, em Santiago. Os gols da Bolívia foram marcados por Algarañaz e Miguelito, enquanto o gol da "La Roja" foi de Eduardo Vargas.

▶️ Com gol de Valencia, Equador vence o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Luis Haquin comemora o gol em Chile x Bolivia (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Com o resultado, a Bolívia encerra o jejum de 33 anos anos sem vencer uma partida de Eliminatórias fora de casa. A última vitória havia sido contra a Venezuela, 7 a 1, em 1993. Os bolivianos assumem a sétima posição e continuam na briga pela classificação para a próxima Copa do Mundo.



A equipe chilena se complicou ainda mais na competição e ocupa agora a penúltima colocação, na frente apenas do Peru, décimo colocado com três pontos.



O volante Erik Pulgar, do Flamengo, foi titular na seleção chilena, mas não conseguiu evitar a derrota. Além disso, Jean David, reforço do Vasco nesta janela de transferências, entrou aos 14 minutos do segundo tempo.



O jogo foi marcado por uma polêmica. A seleção chilena conseguiu o gol de empate aos 38 minutos num lance em que o Vargas foi muito criticado pelos adversários. Isso porque ele aproveitou que o goleiro Lampe, aparentemente no exato momento em que sentiu lesão grave, errou o passe na saída de bola e a entregou facilmente para o atacante. O chileno ficou com o gol vazio e só empurrou para o fundo das redes.



A partida ficou parada por quase dez minutos, os jogadores trocaram empurrões, discutiram e o goleiro Lampe teve que ser substituído. A Bolívia voltou a ficar na frente do placar cinco minutos depois do empate e garantiu a vitória.



Na próxima data Fifa, o Chile enfrenta o Brasil no dia 10 de outubro, e depois a Colômbia fora de casa. Os bolivianos encaram a Colômbia e na sequência a Argentina.



✅ FICHA TÉCNICA

Chile 1x 2 Bolívia

8ª rodada - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📍 Local: Estadio Nacional de Chile, Santiago



Chile(Técnico: Ricardo Gareca)

Chile: Arias; Isla, Catalán, Paulo Díaz e Galdames; Osorio, Echeverría, Loyola, Dávila e Marcelino Núñez; Vargas.

Bolívia(Técnico: Oscar Villegas)

Lampe; Daniel Medida, Haquín e Marcelo Suárez; Cuellar, Robson Matheus, Chávez e Fernández, Henry Vaca, Ramiro Vaca e Algarañaz