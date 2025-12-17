Mauro Cezar analisa PSG x Flamengo na final do Mundial: 'Motivos não faltam'

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a derrota do Flamengo diante do PSG, nesta quarta-feira (17), no Catar, pela final da Copa Intercontinental. A equipe do técnico Filipe Luís conseguiu arrancar um empate heroico contra o clube europeu, mas perdeu a decisão nos pênaltis.

Durante uma live, no Youtube, Mauro Cezar Pereira elogiou a atuação do Flamengo. Para ele, o clube deu orgulho para os torcedores, ao conseguir realizar uma partida digna contra o atual campeão da Champions League.

— O Flamengo fez um jogo digno, competiu, foi até os pênaltis, lutou bravamente e mostrou capacidade de organização. Motivos não faltam para que o rubro-negro fique orgulhoso da atuação da sua equipe. Eu acho que o Flamengo fez bonito - disse Mauro Cezar, em live no Youtube.

Como foi PSG x Flamengo

O PSG dominou as ações do primeiro tempo em Doha. Logo aos três minutos de jogo, João Neves, nas costas de Erick Pulgar, chegou sozinho na área, mas finalizou para fora. O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.

Diante da pressão da equipe francesa, jogadores do Flamengo buscavam parar as jogadas com entradas duras. Nos primeiros 25 minutos, Jorginho e Alex Sandro foram amarelados.

A primeira chegada rubro-negra foi aos 16'. Após troca de passes, Pulgar chutou cruzado, mas parou no goleiro Safonov. Mas, diante do ímpeto do Paris, o Fla não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

A melhor chance do time de Filipe Luís foi, mais uma vez, com Pulgar, em jogada de escanteio. A primeira parte da partida evidenciou a diferença física entre as equipes. O Flamengo esteve distante de ir ao intervalo com a vantagem no placar ou, pelo menos, com o empate. Faltou agressividade no ataque, que contou com os pontas Carrascal e Gonzalo Plata desencaixados. Arrascaeta e Bruno Henrique também não foram bem.

Segundo tempo

O início da segunda etapa não foi muito diferente do primeiro tempo, com o Flamengo sofrendo com a diferença física. O técnico Filipe Luís, buscando dar um novo dinamismo ao ataque, chamou Pedro para entrar no lugar de Carrascal. O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.

Após mudanças para ambos os lados, os minutos finais da partida em Doha contaram com fortes emoções. Com Dembélé em campo, o PSG pressionou o time brasileiro, que buscou jogar no contra-ataque. Uma das grandes chegadas rubro-negras foi ao 39'. Após roubada de bola, Plata saiu disparado ao ataque, com passe de Bruno Henrique. O equatoriano tocou para Pedro, que parou no goleiro. BH, poucos minutos depois, também teve a chance da virada, mas finalizou para fora.

No último lance do tempo regulamentar, Marquinhos teve a chance de marcar o gol do título francês, com passe de Dembélé. O zagueiro brasileiro, entretanto, finalizou errado. Jogo foi para a prorrogação.

Prorrogação

O primeiro tempo da prorrogação contou com boas chegadas de ataque para ambos os lados. O Rubro-Negro tentou centralizar as suas jogadas em Cebolinha, que tentou levar a melhor nas jogadas de um contra um. Já o PSG utilizou Dembélé como principal arma ofensiva, mas sem sucesso.

O Flamengo voltou para a segunda etapa da prorrogação levando perigo ao gol francês, principalmente com Luiz Araújo e Samuel Lino. Dembélé, mais uma vez, teve uma grande chance de garantir o título. O francês tirou o Ortiz da jogada, mas finalizou para fora. Sem gol, o título foi decidido nos pênaltis.

Pênaltis

PSG

Vitinha ⚽

Dembélé ❌

Nuno Mendes ⚽

Barcola ❌

Flamengo

De La Cruz ⚽

Saúl ❌

Pedro ❌

Léo Pereira ❌

Luiz Araújo ❌