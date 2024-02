Para calcular a classificação de um país, todos os pontos conquistados pelas equipes são somados, e divididos pelo número de clubes que representaram esse Estado em competições europeias naquela temporada. No caso da Espanha, é penalizado pela eliminação precoce do Osasuna na Liga de Conferência e também do Sevilla na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os pontos somados por todas as equipes são divididos em oito, apesar dos Rojillos e dos Rojiblancos quase não terem somado.