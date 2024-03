Klopp vê Liverpool prejudicado e dispara contra arbitragem após empate com o City

Klopp em entrevista coletiva. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 16:43 • Liverpool (ING)

Liverpool e Manchester City protagonizaram um clássico eletrizantes neste domingo. O 1 a 1 no placar refletiu o equilíbrio no duelo entre dois dos melhores times da Inglaterra no momento, porém, um dos lados se sentiu bastante prejudicado em relação à arbitragem de Michael Oliver. Após o jogo, o lance do pé alto de Doku, que atingiu o peito de Mac Allister dentro da área, reverberou na entrevista coletiva de Jurgen Klopp.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo o treinador, que viveu nesta tarde um importante capítulo de sua história, o último jogo contra Pep Guardiola na Premier League, a jogada de Doku foi imprudente e um pênalti deveria ter sido marcado para o Liverpool: 'Aquilo é um pênalti claro para todas as pessoas no planeta Terra. Em todas as posições do gramado, aquela jogada é falta e um cartão amarelo.'

Lance que gerou reclamação por parte de Jurgen Klopp. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Se marcado, este seria o segundo pênalti para o Liverpool no jogo. Mac Allister, que sofreu a falta reivindicada, tinha convertido uma cobrança para empatar o duelo no início do segundo tempo. O lance chegou a ser revisado pelo árbitro de vídeo, porém, sem recomendação de checagem por parte de Michael Oliver.

Com o empate na partida, quem se deu a melhor foi o Arsenal, que venceu na rodada e assumiu a liderança da competição, com 64 pontos. O Liverpool vem logo atrás, com a mesma pontuação e saldo de gol menor, enquanto o City ficou em terceiro, com 63 pontos conquistados.