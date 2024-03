Apesar das muitas chances de gol, Liverpool e City empatam por 1 a 1 em final antecipada na Premier League

Van Dijk e De Bruyne em ação no clássico. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 14:46 • Liverpool (ING)

Manchester City e Liverpool empataram por 1 a 1 em Anfield, neste domingo, em decisão antecipada pela Premier League. Os gols do jogo foram marcados por John Stones, para o City, e Alexis Mac Allister, para o Liverpool. O jogo, além do clima de final, ficou marcado pela intensidade dos dois lados, no que muito provavelmente foi o último duelo entre Klopp e Guardiola pela Premier League.

Com o resultado, o Arsenal, que venceu o Brentford no sábado (9), garantiu a liderança da Premier League na rodada.

Liverpool 1x1 Manchester City: como foi o jogo?

O primeiro tempo do jogo foi marcado pela alta energia dos times: apesar do placar magro de 1 a 0, a partida teve chances de gol para ambos os lados. Mesmo visitantes no jogo, os Cityzens começaram com a iniciativa e dominaram os primeiros dez minutos, obrigando Kelleher a fazer defesas importantes logo cedo.

Depois da pressão inicial, o Liverpool equilibrou as ações, principalmente com a pegada forte no meio de campo, principalmente com Endo e Mac Allister. No ataque, Luis Díaz foi o nome que gerou mais oportunidades para o lado dos Reds. Outro destaque foi Conor Bradley: agudo pelo lado direito do campo, o lateral de 20 anos não se escondeu do jogo e apareceu diversas vezes levando perigo no ataque.

Porém, foi o Manchester City que abriu o placar. E em uma jogada conhecida pela torcida dos Reds. Aos 23 minutos, De Bruyne cobrou o escanteio rápido e a movimentação de Aké confundiu a defesa do Liverpool, que abriu um espaço para John Stones abrir o placar. Este foi o primeiro gol do zagueiro nesta Premier League, e a décima segunda assistência de De Bruyne na temporada, em apenas 14 jogos.

A jogada lembrou muito o icônico gol de Origi pelo Liverpool, contra o Barcelona, na Champions League 18/19, após escanteio cobrado por Alexander-Arnold. Veja o gol de Stones:

Depois do gol sofrido, o Liverpool pressionou pelo empate, mas sem Salah, teve pouca agressividade. Apesar das sete finalizações no primeiro tempo, o time só acertou um chute no gol defendido por Ederson. Na frente do placar, a postura do City foi um pouco mais reativa e focada em contra-ataques.

Logo no início do segundo tempo, um lance que mudou o rumo do jogo. Depois de um péssimo recuo de bola de Aké, Ederson perdeu a dividida de bola para Darwin Núnez e acabou acertando a perna do uruguaio. Pênalti marcado e gol de Alexis Mac Allister para empatar o jogo em Anfield. Veja os lances:

Depois do pênalti cometido, Ederson sentiu dores na coxa direita e precisou deixar o gramado para a entrada de Ortega.

Após o gol de empate, o Liverpool manteve a pressão pelo resultado em casa e Luis Díaz perdeu duas chances claras de virar o jogo para os Reds. Em questão de intensidade, o segundo tempo ficou marcado pela marcação cerrada do meio de campo do Liverpool que empurrou o City para o campo de defesa.

A postura no início de segundo tempo e a sensação de falta de controle no jogo irritaram Pep Guardiola. Na tentativa de reforçar a marcação e agregar velocidade ao time, entraram Kovacic e Doku no time comandado pelo espanhol. Na realidade, a modificação não mudou muito o panorama do jogo e o segundo tempo foi quase todo dos Reds.

No finalzinho, Doku quase desempatou o jogo com um chute cruzado que acertou a trave de Kelleher. Do outro lado, o Liverpool reclamou um possível pênalti do atacante belga em Mac Allister no último lance de jogo.

Apesar da entrega e da pressão pelo resultado, o jogo terminou com um gol para cada lado e no final das contas, quem riu por último foi o Arsenal, que agora é líder com os mesmos 64 pontos do Liverpool porém, os Gunners levam a melhor pelo saldo.