Mbappé atua por apenas 21 minutos e PSG empata a terceira seguida na Ligue 1

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 11:34 • Paris (FRA)

Novamente barrado por Luis Enrique, Mbappé viu o PSG empatar mais um jogo pela Ligue 1. Na manhã deste domingo (10), o time parisiense ficou no 2 a 2 contra o nono colocado Stade Reims, pela 25ª rodada. De saída para o Real Madrid, o astro francês teve minutos limitados mais uma vez pelo Campeonato Francês: desta vez, entrou na reta final do jogo e atuou por apenas 21 minutos.

O lance de maior perigo de Mbappé foi um chute colocado que acabou saindo forte demais e passou por cima do gol defendido por Diouf. Apesar de titular no duelo contra a Real Sociedad, pela Champions League, esta foi a terceira vez que Mbappé teve tempo reduzido em campo pelo PSG de Luis Enrique. Não é novidade que o astro e o treinador têm problemas de relacionamento após o anúncio interno da decisão de sair do clube.

Apesar do resultado negativo, o PSG segue líder isolado da Ligue 1, com dez pontos a mais que o segundo colocado Brest. Porém, este já é o terceiro empate consecutivo da equipe no campeonato. Coincidentemente, ou não, Mbappé teve minutos limitados em todos os jogos da sequência (65 contra o Rennes, 45 contra o Monaco e 17 contra o Reims).

O resultado do jogo foi construído no primeiro tempo. Em uma falha de Hakimi no sistema defensivo, o Reims abriu o placar com Munet aos 6 minutos do primeiro tempo. Pouco tempo depois, Abdelhamid (contra) e Gonçalo Ramos viraram o jogo para o PSG. A partida, que prometia tranquilidade depois da virada parisiense, voltou à estaca zero antes do intervalo: Diakité empatou o jogo em 2 a 2.

Apesar da necessidade do resultado, Luis Enrique demorou a colocar o craque da equipe. No geral, mesmo a pós a entrada do craque, o PSG foi menos intenso e criou poucas chances claras de gol. O time não conseguiu imprimir a mesma pressão que gerou a virada no primeiro tempo e saiu do gramado com o gosto amargo do terceiro empate seguido no Campeonato Francês.