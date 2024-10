Klopp rebate críticas sobre nova fase na carreira: ‘Para mim, é excelente’

Jürgen Klopp deixou o Liverpool ao final da última temporada (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 16:22 • Redação do Lance!

Jürgen Klopp, ex-treinador de Liverpool e Borussia Dortmund, foi muito criticado após ter aceitado o cargo de diretor do grupo Red Bull. Ele foi chamado de 'mercenário' por torcedores que o idolatravam, como os do time aurinegro, mas se defendeu das acusações em entrevista ao podcast Just Luppen, liderado pelo ex-jogador e ídolo do Real Madrid, Toni Kroos.

➡️ CBF sai em defesa de Vini Jr após polêmica na Bola de Ouro

Entenda a revolta contra Klopp

A ira ocorre em razão da pouca popularidade do grupo Red Bull no futebol europeu. As práticas adotadas pela empresa no ramo esportivo são muito criticadas em solo europeu, e inclusive, pelo próprio Jürgen Klopp. Apesar da decisão contraditória após deixar o comando técnico do Liverpool, o alemão lamentou a reação popular e se defendeu da enxurrada de críticas que recebeu.

-Você não pode tomar sua decisão baseado nas reações que virão. Tenho 57 e ainda posso trabalhar mais alguns anos. Mas não me vejo à margem por enquanto. Estava claro para mim que faria alguma coisa, então veio a Red Bull. Não posso fazer muita coisa, mas sei um pouco sobre futebol. Para mim, é excelente.

PAUL ELLIS / AFP

Após a saída surpreendente dos Reds, a novela sobre o futuro do treinador agitou a imprensa esportiva do Velho Continente. Klopp admitiu que o trabalho na direção estratégica dos clubes da Red Bull não estava no radar, mas avaliou como a melhor oportunidade para o momento.

-Eu não queria pisar no calo de ninguém. Amo todos os meus antigos clubes. Mas não sei o que poderia ter feito para que todos estivessem felizes.

Logo após o acerto, ex-comandante foi detonado por torcedores e pela imprensa alemã. O portal T-Online, por exemplo, chegou a afirmar que Klopp tinha feito "um pacto com o diabo". Além disso, uma fala de 2017 do comandante em que ele ressaltava clubes de "tradição" ao invés dos novos clubes-empresa ainda viralizou nas redes sociais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional