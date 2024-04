Klopp dispara após empate entre Manchester United e Liverpool: ‘Eles se esforçam mais contra a gente’

Jurgen Klopp fez uma análise curiosa sobre o empate entre Manchester United e Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:05 • Manchester (ING)

Após o empate por 2 a 2 entre Manchester United e Liverpool, o técnico Jürgen Klopp fez uma análise curiosa do clássico o inglês. Para o alemão, a partida é mais difícil pelo fato do rival se dedicar mais ao jogo.

- Acho que, para nós, os jogos fora de casa contra o Manchester United são mais especiais do que para outras equipes. Eles se esforçam mais contra a gente. Também é assim quando jogamos contra o Everton. São estes jogos para os quais precisamos estar preparados.

Esta é a segunda vez em menos de um mês em que Manchester United e Liverpool se enfrentam no Old Trafford e, assim como no primeiro jogo, válido pela Copa da Inglaterra, o técnico dos Reds pode dizer que viu sua equipe dominar o primeiro tempo do jogo, mas não soube garantir o resultado no segundo tempo.

- Eles não tiveram nenhum chute a gol no primeiro tempo, então 1 a 0 era o placar mínimo. Mas é assim que as coisas são - definiu o treinador, que ainda rasgou elogios aos golaços de Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo, que valeram a virada do Manchester United.

A perda de controle do jogo no segundo tempo teve consequências na classificação: o Liverpool, que era líder da Premier League, acabou sendo ultrapassado pelo Arsenal, o novo primeiro colocado na tabela. Vale destacar que ambas as equipes têm 71 pontos, mas o Arsenal leva vantagem nos critérios de desempate.

- É um ponto contra o Manchester United. E o mais importante é que sei como as pessoas veem isso: dois pontos perdidos. Mas no que me diz respeito, vejo que temos um ponto a mais do que antes do jogo - afirmou Klopp, valorizando o resultado mesmo com a perda da primeira posição.

Bruno Fernandes (esquerda) marcou um golaço para o Manchester United diante do Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)