O Liverpool passa por um processo de reformulação em seu elenco, principalmente no setor de meio-campo. Apesar das chegadas de Mac Allister e Szoboszlai, técnico Jürgen Klopp terá de lidar com as iminentes saídas de dois pilares do setor, o capitão Jordan Henderson e o brasileiro Fabinho, ambos para a Arábia Saudita. De acordo com o jornal inglês "The Guardian", o treinador alemão pediu a contratação do volante Marco Verratti, do Paris Saint-Germain.