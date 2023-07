Após acertar as chegadas de Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, o Inter Miami negocia com Andrés Iniesta, ex-jogador e ídolo do Barcelona, segundo o portal "Offsider". O meio-campista de 39 anos está livre no mercado desde o término de seu contrato com o Vissel Kobe, do Japão, no último dia 2 de julho.