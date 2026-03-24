Klopp descarta ida para o Real Madrid e classifica especulações como 'absurdas'
Alemão ocupa a posição de chefe global de futebol da Red Bull
O ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, classificou como "absurdas" as recentes especulações de que estaria se preparando para assumir o comando do Real Madrid na próxima temporada. Durante um evento da Magenta TV em Munique, o alemão foi categórico ao afirmar que não houve qualquer tipo de contato por parte do clube espanhol.
— Se o Real Madrid tivesse telefonado, já teríamos ficado sabendo. Mas isso é tudo bobagem. Eles não ligaram nem uma vez. Meu agente está lá, você pode perguntar a ele. Eles também não ligaram para ele — declarou o treinador de 58 anos, afastando os rumores.
Cargo na Red Bull e o futuro na beira do campo
Atualmente, Klopp ocupa a posição de chefe global de futebol da Red Bull. Ele assumiu essa função estratégica após deixar o Liverpool ao final da temporada 2023/24, encerrando um ciclo vitorioso de quase nove anos em Anfield, onde conquistou títulos expressivos como a Liga dos Campeões e a Premier League.
Apesar de estar focado em seu trabalho nos bastidores da rede de clubes da marca, ele deixou claro que a sua carreira como técnico pode não ter chegado a um fim definitivo:
— Para a minha idade, estou bastante avançado na vida, mas como treinador ainda não terminei completamente. Não cheguei à idade da aposentadoria. Quem sabe o que acontecerá nos próximos anos? Mas não há nada planejado — explicou Klopp.
Cenário no Real Madrid e no Liverpool
Os rumores sobre a ida do alemão para a Espanha ganharam força devido ao momento de instabilidade do Real Madrid sob o comando de Álvaro Arbeloa. A equipe tem enfrentado dificuldades para retomar a liderança de La Liga em uma campanha inconsistente e se prepara para um duro confronto contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League, onde é considerada o "azarão" por parte da imprensa.
Paralelamente, o atual técnico do Liverpool, Arne Slot, tem enfrentado pressão e escrutínio em sua segunda temporada no cargo, o que tem alimentado especulações sobre um possível e nostálgico retorno de Klopp ao futebol inglês. No entanto, o alemão demonstrou estar satisfeito acompanhando o esporte de fora das quatro linhas neste momento.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
