Ronaldinho Gaúcho, o mágico brasileiro, é a escolha de Kaká para dar ainda mais brilho ao meio-campo. Ídolo e embaixador do Barcelona, Ronaldo teve uma boa passagem pelo Milan. Esteve presente no pentacampeonato mundial do Brasil em 2002 e no título inédito da Copa Libertadores do Atlético-MG em 2013, no qual foi um dos protagonistas. Sua criatividade, habilidade em dribles e alegria ao jogar futebol fazem dele uma adição espetacular à equipe.