O QUE VEM POR AÍ?

Sete times estão empatados nas primeiras posições do Campeonato Italiano, com a liderança sendo definida pelo saldo de gols. A Juve, atualmente em segundo lugar, iniciou a temporada com uma vitória convincente sobre a Udinese, por 3 a 0. Agora, a equipe precisa de um triunfo com um placar considerável para ultrapassar a Fiorentina, que é a atual líder da competição. A 'Velha Senhora' está determinada a manter sua tradição de sucesso na Serie A e buscar mais um título.



+ Nottingham Forest assusta, mas Manchester United vence, de virada, em jogão na Premier League