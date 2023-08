Jogando em casa, o Newcastle vai para cima do Liverpool em busca da vitória. Com o investimento financeiro feito no clube, as contratações de peso deixam o time da casa em totais condições de lutar de igual para igual contra os rivais de Liverpool. Bruno Guimarães, Tonali, Isak e companhia querem classificar o time para mais uma Champions, mas não deixam de sonhar com o título.