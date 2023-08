O QUE VEM POR AÍ?

O Bayern é conhecido como o "poderoso chefão" do Campeonato Alemão devido à sua soberania em títulos recentes. O time de Harry Kane começou a temporada com uma impressionante goleada de 4 a 0 sobre o Werder Bremen. Agora, a equipe está determinada a conquistar a vitória contra o Augsburg e buscar a liderança na tabela de classificação, com o objetivo de mais uma vez lutar pela taça da Bundesliga.



+ Nottingham Forest assusta, mas Manchester United vence, de virada, em jogão na Premier League - Lance!