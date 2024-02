Com o anúncio da saída de Xavi do comando técnico do Barcelona, feito no final de janeiro, os diretores do clube começam a debater os próximos passos na escolha para o cargo. Apesar de nomes como Hansi Flick e Sérgio Conceição estarem bem cotados, o grande desejo de Joan Laporta é contar com Jürgen Klopp como treinador da equipe a partir do próximo verão.